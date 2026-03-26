ЄЦБ запровадить стандарти для цифрового євро влітку 2026 року Вчора 23:08 — Валюта

Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує запровадити технічні стандарти для подальшої інтеграції цифрового євро (CBDC) влітку 2026 року.

Про це заявив член Виконавчої ради ЄЦБ П’єро Чиполлоне.

Він підкреслив важливість ініціативи для збереження валютного суверенітету Європи, а також зазначив, що технічна розробка проєкту триває.

Основні напрями роботи над цифровим євро

Чиполлоне виокремив чотири основні напрями роботи над цифровим євро:

інклюзивність і доступність. За його словами, люди з обмеженими можливостями, наприклад, слабозорі, не повинні потрапити в «цифрову фінансову ізоляцію»;

стимулювання інновацій. ЄЦБ продовжує роботу над тим, як цифровий євро може стимулювати розробку нових продуктів і послуг шляхом пропозиції єдиної платіжної платформи;

інтеграція CBDC у платіжну систему. Це передбачає розробку стандартів для постачальників послуг і операторів, а також формування механізму, який забезпечить спільне використання національних валют і цифрового євро;

пілотний проєкт. Суть ініціативи полягає в тестуванні можливостей CBDC у реальних умовах, але в контрольованому середовищі. На початку березня стартував відбір контрагентів, які готові взяти участь у пісочниці.

Терміни

«До літа ми плануємо оголосити про європейські стандарти, які будемо використовувати для цифрового євро. Після цього ми будемо тісно співпрацювати з учасниками ринку, щоб допомогти їм підготуватися до впровадження цих нових стандартів у платіжні термінали в найкоротші строки», — заявив посадовець.

Чиполлоне заявив, що завершення створення нових стандартів дозволить постачати термінали та платіжні застосунки з уже вбудованими необхідними настановами. Це забезпечить постачальникам послуг простий перехід на використання CBDC.

Також він зазначив, що ті контрагенти, які пройдуть відбір, будуть повідомлені наприкінці червня 2026 року. Пілот, своєю чергою, стартує у другій половині 2027 року і триватиме, ймовірно, 12 місяців.

