ЄЦБ закликає європейські фінансові установи виходити з росії — Finance.ua

ЄЦБ закликає європейські фінансові установи виходити з росії Сьогодні 13:31 — Фондовий ринок

ЄЦБ закликає європейські фінансові установи виходити з росії

У Європейському центральному банку тиснуть на банки з єврозони, які досі працюють у росії, закликаючи їх згортати роботу у цій країні.

Про це повідомляє Spiegel , цитуючи слова головного банківського наглядача ЄЦБ Андреа Енріа на фінансовій конференції у Парижі.

«Ми не просто вітаємо цей процес (виходу європейських банків з росії. — Ред.), але й дуже тиснемо на них, тому що з продовженням роботи у росії пов’язані великі репутаційні ризики», — зазначив Енріа.

Він підкреслив, що москва всіляко намагається обмежити вплив санкцій на російську економіку.

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Одночасно Андреа Енріа визнав, що банкам, які вирішили виходити з росії, непросто продати свій бізнес там, оскільки рф створює для цього значні перешкоди.

ЄЦБ здійснює нагляд за великими банками у єврозоні, загалом за 110 установами.

Нагадаємо, банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу.

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