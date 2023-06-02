З росії йде найбільший постачальник ІТ-послуг для авіації — Finance.ua

З росії йде найбільший постачальник ІТ-послуг для авіації Сьогодні 20:21 — Фондовий ринок

З росії йде найбільший постачальник ІТ-послуг для авіації

Один із найбільших світових IT-провайдерів в авіаційній галузі - SITA вийде з росії 1 липня цього року, повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело в авіагалузі.

«SITA йде з території рф із 01.07.2023 . Усі компанії зараз отримали повідомлення», — сказав співрозмовник. При цьому він зазначив, що російським авіакомпаніям та аеропортам вдалося замістити всі сервіси компанії.

Швейцарська компанія SITA надає системи бронювання, електронних посадкових, багажних систем, а також різноманітних інших аеропортових та авіаційних IT-послуг.

Зокрема більшість аеропортів росії користувалися системою CUTE від SITA. Платформа дозволяє на одній стійці реєструвати пасажирів різних авіакомпаній. російські перевізники, своєю чергою, використовували систему бронювання квитків.

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Після початку війни SITA почала відключати авіакомпанії у росії від своїх сервісів. Майже всі вони перейшли на російські системи «Леонардо» і ТАІС.

При цьому SITA до останнього була готова співпрацювати з авіавузлами, але в останньому пакеті санкцій ЄС містяться поправки, які блокували можливість роботи компанії в росії. У зв’язку із цим вона попередила російські аеропорти, що відключить їх від своїх сервісів 30 червня 2023 року.

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