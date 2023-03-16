ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів, незважаючи на банківські потрясіння — Finance.ua

ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів, незважаючи на банківські потрясіння Сьогодні 17:16 — Кредит&Депозит

ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів, незважаючи на банківські потрясіння

Європейський центральний банк у четвер, 16 березня, підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів.

Про це йдеться в релізі на сайті ЄЦБ

Базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3,5%, ставку за депозитами — до 3%, ставку за маржинальними кредитами — до 3,75%.

ЄЦБ очікує, що інфляція в єврозоні залишатиметься «надто високою» протягом тривалого часу — нові прогнози передбачають зростання цін вище цільового рівня в 2% до 2025 року, що викликає головне занепокоєння багатьох керівників ЄЦБ.

Очікується, що інфляція становитиме в середньому 5,3% цього року, 2,9% у 2024 році та 2,1% у 2025 році. При цьому в ЄЦБ наголосили, що ці прогнози були сформовані до поточних потрясінь на ринках.

«Рада керуючих ЄЦБ уважно стежить за поточною ринковою напруженістю і готова вжити необхідних заходів для забезпечення цінової та фінансової стабільності в єврозоні. Європейський банківський сектор є стійким, показники достатності капіталу та ліквідності банків — сильними», — наголосив регулятор.

Як пише Reuters , у четвер вранці, після кількох днів потрясінь на ринках, фінансові інвестори вважали 50% ймовірність меншого кроку ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Вони також знизили очікування щодо майбутніх рухів, прогнозуючи максимальну ставку на рівні 3,25%, що нижче 4,1%, зазначених минулого тижня.

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Економічна Правда За матеріалами:

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