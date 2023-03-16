ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів, незважаючи на банківські потрясіння — Finance.ua
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ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів, незважаючи на банківські потрясіння

Кредит&Депозит
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ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів, незважаючи на банківські потрясіння
ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів, незважаючи на банківські потрясіння
Європейський центральний банк у четвер, 16 березня, підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів.
Про це йдеться в релізі на сайті ЄЦБ.
Базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3,5%, ставку за депозитами — до 3%, ставку за маржинальними кредитами — до 3,75%.
ЄЦБ очікує, що інфляція в єврозоні залишатиметься «надто високою» протягом тривалого часу — нові прогнози передбачають зростання цін вище цільового рівня в 2% до 2025 року, що викликає головне занепокоєння багатьох керівників ЄЦБ.
Очікується, що інфляція становитиме в середньому 5,3% цього року, 2,9% у 2024 році та 2,1% у 2025 році. При цьому в ЄЦБ наголосили, що ці прогнози були сформовані до поточних потрясінь на ринках.
«Рада керуючих ЄЦБ уважно стежить за поточною ринковою напруженістю і готова вжити необхідних заходів для забезпечення цінової та фінансової стабільності в єврозоні. Європейський банківський сектор є стійким, показники достатності капіталу та ліквідності банків — сильними», — наголосив регулятор.
Як пише Reuters, у четвер вранці, після кількох днів потрясінь на ринках, фінансові інвестори вважали 50% ймовірність меншого кроку ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Вони також знизили очікування щодо майбутніх рухів, прогнозуючи максимальну ставку на рівні 3,25%, що нижче 4,1%, зазначених минулого тижня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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