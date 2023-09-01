ЄЦБ підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів, що стало дев’ятим підвищенням ставок поспіль — Finance.ua

ЄЦБ підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів, що стало дев’ятим підвищенням ставок поспіль Сьогодні 15:15 — Кредит&Депозит

ЄЦБ підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів, що стало дев’ятим підвищенням ставок поспіль

Європейський центральний банк підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів, що стало дев’ятим підвищенням ставок поспіль, заявивши, що інфляція, як очікується, залишатиметься надто високою протягом тривалого часу, незважаючи на нещодавнє уповільнення.

Про це повідомляє ЄЦБ

Таким чином, ставка за основними операціями рефінансування зросла до 4,25%, що є найвищим показником з жовтня 2008 року, а ставка за депозитними операціями — до більш ніж 22-річного максимуму в 3,75%.

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ЄЦБ також взяв на себе зобов’язання дотримуватись «підходу, що залежить від даних» при прийнятті майбутніх рішень щодо процентних ставок і заявив, що ставки будуть встановлюватись на достатньо обмежувальних рівнях доти, доки це буде необхідно для повернення інфляції до цільового показника у 2%.

З початку циклу посилення монетарної політики центрального банку в липні 2022 року посадовці ЄЦБ здійснили безпрецедентне підвищення ставок на 425 базисних пунктів, що стало найшвидшим темпом посилення монетарної політики в його історії.

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