ЄБРР збільшить капітал для нарощування підтримки України — Finance.ua

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ЄБРР збільшить капітал для нарощування підтримки України

Казна та Політика
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ЄБРР збільшить капітал для нарощування підтримки України
ЄБРР збільшить капітал для нарощування підтримки України
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує збільшити капітал на 3−5 мільярдів євро. Це дозволить продовжити підтримку України.
Про це повідомляє пресслужба банку.
На щорічних зборах ЄБРР у Самарканді керуючі визнали, що для роботи банку в Україні, яка активізувалася після російського вторгнення у лютому 2022 року, буде потрібна додаткова підтримка акціонерів. Пропозиція має бути схвалена до кінця 2023 року.
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Як зазначається у повідомленні, коли обставини дозволять провести повну реконструкцію в Україні, фінансові проблеми стануть величезними. Остання міжнародна оцінка, заснована на збитках, завданих під час війни у 2022 році, передбачає, що вартість реконструкції може досягати 411 млрд доларів США.
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«З огляду на масштаби фінансових проблем, пов’язаних із підтримкою України, збільшення сплаченого капіталу є найбільш ефективною формою підтримки, яку можуть надати акціонери», — заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
ЄБРР у 2022 році надав Україні 1,7 млрд євро кредитів та залучив ще 200 млн євро від банків-партнерів. Минулого року підтримка ЄБРР для України включала надання 150 млн євро екстреної ліквідності «Укрзалізниці», загалом 520 млн євро «Укренерго» та пакет у розмірі 500 млн євро «Нафтогазу».
У разі схвалення, збільшення капіталу стане третім випадком, коли акціонери банку погодилися на це.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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