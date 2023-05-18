Нідерланди виділили 40 млн євро грантів ЄБРР для України — Finance.ua

Нідерланди виділили 40 млн євро грантів ЄБРР для України Сьогодні 10:46 — Казна та Політика

Нідерланди виділили 40 млн євро грантів ЄБРР для України

Нідерланди, один із засновників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), під час його щорічних зборів у Самарканді (Узбекистан) у середу виділили банку EUR40 млн у вигляді грантів для підтримки операцій банку в Україні.

«Донорська підтримка України через ЄБРР продовжує зростати і становить близько EUR1,5 млрд», — зазначається в релізі банку.

ЄБРР нагадав, що цей внесок слідує за грантом EUR70 млн для підтримки кредиту банку «Укренерго».

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Крім того, Нідерланди надали гарантії в розмірі EUR25 млн для підтримки приватних компаній, які працюють у критично важливих сферах сільськогосподарського сектора України, включно із сільським господарством, харчовою промисловістю, транспортом та імпортом.

ЄБРР нагадав, що зобов’язався надати фінансування в розмірі EUR3 млрд протягом 2022−2023 років у партнерстві з міжнародними донорами, щоб допомогти зберегти функціонування бізнесу та економіки України. У 2022 році банк спрямував EUR1,7 млрд на підтримку України, а також залучив EUR200 млн безпосередньо від партнерських фінансових установ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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