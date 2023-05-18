Нідерланди виділили 40 млн євро грантів ЄБРР для України — Finance.ua
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Нідерланди виділили 40 млн євро грантів ЄБРР для України

Казна та Політика
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Нідерланди виділили 40 млн євро грантів ЄБРР для України
Нідерланди виділили 40 млн євро грантів ЄБРР для України
Нідерланди, один із засновників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), під час його щорічних зборів у Самарканді (Узбекистан) у середу виділили банку EUR40 млн у вигляді грантів для підтримки операцій банку в Україні.
«Донорська підтримка України через ЄБРР продовжує зростати і становить близько EUR1,5 млрд», — зазначається в релізі банку.
ЄБРР нагадав, що цей внесок слідує за грантом EUR70 млн для підтримки кредиту банку «Укренерго».
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Крім того, Нідерланди надали гарантії в розмірі EUR25 млн для підтримки приватних компаній, які працюють у критично важливих сферах сільськогосподарського сектора України, включно із сільським господарством, харчовою промисловістю, транспортом та імпортом.
ЄБРР нагадав, що зобов’язався надати фінансування в розмірі EUR3 млрд протягом 2022−2023 років у партнерстві з міжнародними донорами, щоб допомогти зберегти функціонування бізнесу та економіки України. У 2022 році банк спрямував EUR1,7 млрд на підтримку України, а також залучив EUR200 млн безпосередньо від партнерських фінансових установ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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