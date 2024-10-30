ЄБРР виділить 300 мільйонів євро на електровози для «Укрзалізниці» — Finance.ua
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ЄБРР виділить 300 мільйонів євро на електровози для «Укрзалізниці»

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Європейський банк реконструкції та розвитку виділить кошти на оновлення парку електровозів подвійного живлення, в межах наданої позики Укрзалізниця закупить 50 електровозів.
Про це повідомляє Мінрозвитку.
«Наразі ЄБРР готовий виділити позику у розмірі 300 мільйонів євро для закупівлі 50 електровозів. Водночас, завдяки грантовому фінансуванню за проєктом Світового банку „Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення“ (RELINC), вдасться придбати ще 30 електровозів на загальну суму 190 мільйонів доларів США», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко.
За його словами, завдяки Єдиному портфелю інвестиційних проєктів (SPP) маємо можливість мобілізувати ресурси партнерів та спрямувати їх на реалізацію пріоритетних проєктів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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