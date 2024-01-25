ЄБРР торік надав Україні рекордні 2,1 мільярда євро: на які проєкти виділяють кошти — Finance.ua
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ЄБРР торік надав Україні рекордні 2,1 мільярда євро: на які проєкти виділяють кошти

Казна та Політика
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ЄБРР торік надав Україні рекордні 2,1 мільярда євро: на які проєкти виділяють кошти
ЄБРР торік надав Україні рекордні 2,1 мільярда євро: на які проєкти виділяють кошти
Європейський банк реконструкції та розвитку у 2023 році надав Україні рекордні 2,1 мільярда євро.
Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.
У 2022 році ЄБРР надав Україні 1,7 млрд євро та вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати 3 млрд євро в Україні протягом 2022−23 років.
Також торік керуючі фінустанови ухвалили рішення збільшити оплачений капітал Банку на 4 млрд євро до 34 млрд євро з метою надання подальшої підтримки Україні.
«Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько €1,5 млрд на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення», — додали в пресслужбі організації.
З початку великої війни ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько 1,6 млрд євро донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Майже половину донорських ресурсів надав ЄС, значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.
«Наближається вже третій рік війни в Україні. ЄБРР продовжує підтримувати економіку і народ країни у ці складні часи. Забезпечення подальшого функціонування приватних компаній та критичної інфраструктури є надзвичайно важливим для спроможності країни вести війну і готуватись до відновлення. Завдяки підтримці своїх акціонерів ЄБРР зможе й надалі активно інвестувати та підтримувати Україну», — сказала Президентка ЄБРР Оділь Рено-Басо.
ЄБРР наразі має 5 пріоритетних сфер інвестицій в Україні: енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека, торгівля та підтримка приватного сектору.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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