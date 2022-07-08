ЄБРР планує до кінця року інвестувати в Україну щонайменше мільярд євро - президент банку — Finance.ua

ЄБРР планує до кінця року інвестувати в Україну щонайменше мільярд євро - президент банку
Європейський банк реконструкції та розвитку планує до кінця 2022 року інвестувати в Україну у співпраці з донорами та іншими партнерами щонайменше 1 млрд євро.
Про це в інтерв’ю УНІАН повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
«Цього року ми маємо намір досягти обсягу діяльності в Україні не менше 1 млрд євро у співпраці з донорами та іншими партнерами. Половина цього обсягу — це наші власні ризики, що є чітким доказом того, як сильно ми бажаємо підтримати реальний сектор української економіки у ці важкі часи», — зазначила президент ЄБРР.
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При цьому вона додала, що станом на кінець червня вже підписано транзакцій на загальну суму понад 600 млн євро в усіх пріоритетних сферах.
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