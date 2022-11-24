ЄБРР підтримає залучення €200 млн інвестицій в Україну через місцеві банки — Finance.ua
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ЄБРР підтримає залучення €200 млн інвестицій в Україну через місцеві банки

Казна та Політика
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ЄБРР підтримає залучення €200 млн інвестицій в Україну через місцеві банки
ЄБРР підтримає залучення €200 млн інвестицій в Україну через місцеві банки
Європейський банк реконструкції та розвитку допоможе Україні отримати кредити для ключових галузей від сільського господарства до фармацевтики.
Про це пише Reuters.
ЄБРР запустить інструменти розподілу ризиків для банків Credit Agricole Ukraine, ProCredit Bank, OTP Bank Ukraine та лізингової компанії OTP Leasing, щоб покрити половину ризику у розмірі €200 млн ($206,34 млн) у вигляді нового фінансування.
ЄБРР надасть гарантію у розмірі €50 млн євро для підтримки кредиту, який також спрямований на такі сектори, як харчова промисловість, транспорт, логістика та роздрібна торгівля.
«Спеціальний пакет продовольчої безпеки банку передбачає підтримку інвестицій у розмірі €200 млн цього року в Україні», — йдеться у повідомленні.
Кредитор виділить Україні до €3 млрд в 2022 і 2023 роках, щоб допомогти зміцнити бізнес і економіку країни.
Європейський банк реконструкції та розвитку очікує, що економіка України скоротиться на 30% цього року, проте на 2023 рік він погіршив прогноз її зростання з 25% до 8%, ідеться у звіті банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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