ЄБА стурбована недотриманням ринкових принципів та накопиченням боргів в енергетиці — Finance.ua
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ЄБА стурбована недотриманням ринкових принципів та накопиченням боргів в енергетиці

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Українська бізнес-спільнота занепокоєна тим, як розвиваються газовий та енергетичний сектори в Україні. Напрямок, який обрала держава, може негативно вплинути на її спроможність виконати зобов’язання, пов’язані з членством у ЄС.
В Європейській бізнес асоціації стурбовані недотриманням ринкових принципів та досягнутих реформ в українському газовому секторі. Зокрема, Третього енергетичного пакету, який імплементований в українське законодавство.
«Введення єдиного оператора газорозподільних мереж (в рамках державної енергетичної компанії), який надаватиме послуги із розподілу газу на більшості території України, у структуру вертикально інтегрованого підприємства, вже присутнього у видобутку, торгівлі, постачанні та розподілі газу, не повністю співвідноситься з acquis ЄС та зобов‘язаннями України як кандидата в енергетичній сфері», — йдеться у листі ЄБА.
Лист від імені ЄБА було направлено до Посла ЄС та Голови Представництва Європейського Союзу в Україні пана Матті Маасікаса, Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства пана Артура Лорковського, Президента МВФ пана Ваграма Степаняна, заступника Генерального директора — Генерального директорату з питань сусідства та переговорів про розширення (DG NEAR) пані Катарини Матернової.
В ЄБА сподіваються, що ситуація буде ретельно розглянута, оскільки є попередження, що така концентрація може серйозно і негативно вплинути на всю структуру ринку та попередні події щодо реформування газового ринку України.
2 лютого 2023 року Європейська Комісія опублікувала Аналітичний звіт згідно повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Європейській Раді та Висновку Комісії Ради щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.
Однак, з червня 2022 року були зроблені значні кроки на українському газовому ринку, які, на думку компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації в Україні, можуть негативно вплинути на наступну оцінку Європейською Комісією загальної ситуації в газовій галузі України.
За матеріалами:
УНІАН
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