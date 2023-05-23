Яскравий дизайн та 750 сил: Bentley Bentayga отримав дуже екстравагантну версію (фото) — Finance.ua
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Яскравий дизайн та 750 сил: Bentley Bentayga отримав дуже екстравагантну версію (фото)

Технології&Авто
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Яскравий дизайн та 750 сил: Bentley Bentayga отримав дуже екстравагантну версію (фото)
Яскравий дизайн та 750 сил: Bentley Bentayga отримав дуже екстравагантну версію (фото)
Німецьке ательє Mansory виконало тюнінг Bentley Bentayga. Розкішний кросовер став яскравішим і потужнішим. Подробиці проєкту розкрили на офіційній сторінці Mansory в Instagram.
Дизайн Bentley Bentayga став більш виразним і витриманий у традиційному стилі Mansory. Кросовер отримав карбонові капот та обважування, а його колісні арки розширені. Ззаду встановили відразу два спойлери — на верхній кромці скла та біля його основи. Крім того, авто отримало 24-дюймові колеса.
Яскравий дизайн та 750 сил: Bentley Bentayga отримав дуже екстравагантну версію (фото)
Салон Bentley Bentayga Mansory не показали, але відомо, що він декорований шкірою, замшею і карбоном, причому доступні екстравагантні колірні комбінації в оздобленні.
Яскравий дизайн та 750 сил: Bentley Bentayga отримав дуже екстравагантну версію (фото)
Тюнінг Bentley Bentayga торкнувся і двигуна. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли з 550 до 750 к. с., а піковий крутний момент зріс з 770 до 1020 Н∙м. Зараз розгін до 100 км/год займає 3,7 секунди, а найбільша швидкість становить 317 км/год.
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