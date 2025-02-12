Нові BMW отримали ексклюзивні диски за ціною «Дастера» — Finance.ua

Нові BMW отримали ексклюзивні диски за ціною «Дастера» 12.02.2025, 00:17 — Технології&Авто

Нові BMW отримали ексклюзивні диски за ціною «Дастера»

Спорткари BMW M отримали дорогу опцію — ексклюзивні колісні диски. Комплект обійдеться власнику в 20 000 доларів — як новий «Дастер».

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ковані диски BMW 963M мають діаметр 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Їх пропонують за доплату для BMW M 2 , M 3 та M 4 через магазин аксесуарів M Perforamance Parts. Вони легші та зменшують непідресорені маси, що покращує керованість авто.

Самі колеса BMW коштують 6696 доларів за комплект, проте для їх встановлення також потрібні особливі ступиці, які обійдуться ще в $11 037.

До того ж, встановити колеса на звичайному шиномонтажі не можна. Вони кріпляться центральною гайкою, тому потрібно придбати спеціальний ключ, а також особливу змазку. Це ще $2261, тобто сумарно виходить $19 994. Отже, диски становлять майже третину вартості нового BMW M 2 .

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Звісно, ковані диски BMW 963M не користуються попитом. Приміром, у США наразі завезли лише сім комплектів таких коліс.

Варто відзначити, що уже існують дорожчі карбонові диски, проте їх переважно встановлюють на екзотичні суперкари, власники яких можуть це дозволити собі.

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