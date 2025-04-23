Ярмарок вакансій у київському метро — Finance.ua

Ярмарок вакансій у київському метро Сьогодні 14:24 — Особисті фінанси

Ярмарок вакансій у київському метро

У Києві 23 та 24 квітня на станції метро «Позняки» відбудеться ярмарок вакансій, організований Київським метрополітеном та Київським міським центром зайнятості.

Це чудова можливість для тих, хто шукає роботу або хоче змінити професію, адже на заході будуть представлені актуальні вакансії для різних спеціальностей. Якщо ви плануєте отримати нові можливості для кар’єрного росту, ярмарок вакансій — це саме те місце, де ви зможете знайти роботу своєї мрії.

Що буде на ярмарку вакансій

Ярмарок вакансій на «Позняках» проходитиме в будні 23 та 24 квітня з 9:00 до 13:00. Протягом цих годин відвідувачі зможуть поспілкуватися з фахівцями кадрових служб, дізнатися більше про роботу в Київському метрополітені та у міському центрі зайнятості. Учасники ярмарку матимуть можливість отримати інформацію про:

Наявні вакансії: від спеціалістів до робітничих спеціальностей.

Умови роботи: як проходить день працівників, які переваги та вимоги до кандидатів.

Соціальні гарантії: можливості для працівників, пільги та бонуси.

Крім того, фахівці з кадрових служб нададуть консультації та допоможуть підготувати документи для подальшого працевлаштування.

Які професії найбільш затребувані

Останнім часом у Київському метрополітені спостерігається дефіцит кадрів, особливо серед робітничих спеціальностей. Це дає унікальні можливості для тих, хто має технічну освіту або бажає працювати в інженерній сфері. Серед найбільш затребуваних професій можна виокремити:

Слюсарі: працівники, які займаються ремонтом і обслуговуванням різного обладнання.

Електрики: фахівці, що забезпечують нормальну роботу електричних мереж та систем метрополітену.

Фрезерувальники та токарі: спеціалісти, які працюють з металом, виготовляючи деталі для різних механізмів.

Ці професії потребують кваліфікованих працівників, адже без них неможливо забезпечити нормальну та безпечну роботу метрополітену.

Коли відбудуться інші ярмарки вакансій

Крім ярмарку на станції «Позняки», наступні подібні заходи також плануються на:

14−15 травня — станція метро «Героїв Дніпра»

28−29 травня — станція метро «Почайна»

Ці заходи також спрямовані на набір кадрів для різних робітничих спеціальностей, тому не варто пропускати можливість дізнатися більше про роботу в Київському метрополітені.

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