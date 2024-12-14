Японський уряд планує збільшити бюджет на понад $90 млрд для стимулювання економіки — Finance.ua
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Японський уряд планує збільшити бюджет на понад $90 млрд для стимулювання економіки

Світ
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Японський уряд планує збільшити бюджет на понад $90 млрд для стимулювання економіки
Японський уряд планує збільшити бюджет на понад $90 млрд для стимулювання економіки, Фото: freepik
Уряд Японії у понеділок передав на розгляд парламенту проєкт додаткового бюджету на поточний фінансовий рік (завершиться у березні 2025-го) на суму 13,9 трлн єн (близько $92,7 млрд) для фінансування нового пакету підтримки національної економіки.
Про це повідомляє Kyodo.
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Куди планують спрямувати кошти

За планами уряду, кошти розподілять так:
  • 3,4 трлн єн із вказаної суми піде на боротьбу з інфляцією;
  • 5,8 трлн єн скерують безпосередньо на стимулювання економіки, зокрема підтримку сфери штучного інтелекту та напівпровідників;
  • 4,8 трлн єн буде використано для зміцнення безпеки країни.
Близько половини додаткового бюджету японський уряд планує отримати за рахунок нових випусків облігацій, що викликає побоювання ще більшого погіршення фінансового стану Японії, який уже є найгіршим серед великих розвинених економік світу.
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Додатковий бюджет має бути ухвалено до кінця нинішньої сесії парламенту 21 грудня, проте правляча «Ліберально-демократична партія» прем’єр-міністра Шіґеру Ішіби та її коаліційний партнер партія «Комейто» сформували уряд меншості і можуть зіткнутися з труднощами при голосуванні чи низкою вимог від опозиційних партій за їх підтримку урядової ініціативи.
За матеріалами:
Укрінформ
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