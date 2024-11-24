Японія бореться з напливом туристів: нові податки та обмеження — Finance.ua

Японія бореться з напливом туристів: нові податки та обмеження Сьогодні 22:12 — Світ

Японія бореться з напливом туристів: нові податки та обмеження, Фото: freepik

Масовий туризм у Японії став настільки масштабним, що вже створює серйозні проблеми для країни. У 2024 році кількість відвідувачів перевищила докарантинний рівень.

Про це пише iestafeta.

Згідно з даними Національної туристичної організації, лише у вересні Японію відвідали 2,87 мільйона туристів — це на 31,5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, і на 26% більше, ніж у 2019 році.

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Ситуація із туристами вплинула також і на курс єни. Влада Японії звинувачує іноземців у обвалі національної валюти, яка останніми тижнями перебуває на історичному мінімумі.

Які податки доведеться заплатити туристам у Японії

Японія прагне захистити довкілля, тому стала вводити податки на в’їзд у країну, причому різні для різних островів і префектур.

З 1 липня кількість відвідувачів на горі Фудзі обмежена до 4 тис. осіб на день. За сходження найпопулярнішою стежкою Йосіда тепер необхідно сплатити збір у 2000 єн (близько 528 грн).

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Іншим заходом, на прикладі деяких європейських міст, стало застосування туристичного податку з людини і за ніч: у Кіото цей податок варіюється від 200 до 1000 єн (52−264 грн), хоча на острові Хоккайдо він становить до 2000 єн (528 грн).

Японія готує й низку інших заходів, про які поки не оголошує, але які країна буде змушена вводити проти навали туристів.

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