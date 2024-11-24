Японія бореться з напливом туристів: нові податки та обмеження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія бореться з напливом туристів: нові податки та обмеження

Світ
23
Японія бореться з напливом туристів: нові податки та обмеження
Японія бореться з напливом туристів: нові податки та обмеження, Фото: freepik
Масовий туризм у Японії став настільки масштабним, що вже створює серйозні проблеми для країни. У 2024 році кількість відвідувачів перевищила докарантинний рівень.
Про це пише iestafeta.
Згідно з даними Національної туристичної організації, лише у вересні Японію відвідали 2,87 мільйона туристів — це на 31,5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, і на 26% більше, ніж у 2019 році.
Читайте також
Ситуація із туристами вплинула також і на курс єни. Влада Японії звинувачує іноземців у обвалі національної валюти, яка останніми тижнями перебуває на історичному мінімумі.

Які податки доведеться заплатити туристам у Японії

Японія прагне захистити довкілля, тому стала вводити податки на в’їзд у країну, причому різні для різних островів і префектур.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

З 1 липня кількість відвідувачів на горі Фудзі обмежена до 4 тис. осіб на день. За сходження найпопулярнішою стежкою Йосіда тепер необхідно сплатити збір у 2000 єн (близько 528 грн).
Читайте також
Іншим заходом, на прикладі деяких європейських міст, стало застосування туристичного податку з людини і за ніч: у Кіото цей податок варіюється від 200 до 1000 єн (52−264 грн), хоча на острові Хоккайдо він становить до 2000 єн (528 грн).
Японія готує й низку інших заходів, про які поки не оголошує, але які країна буде змушена вводити проти навали туристів.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.