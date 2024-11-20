Ще одне місто в Португалії збільшить туристичний податок — Finance.ua

Ще одне місто в Португалії збільшить туристичний податок Сьогодні 18:50 — Особисті фінанси

Ще одне місто в Португалії збільшить туристичний податок

Міська рада міста Порту в Португалії схвалила законопроєкт про підвищення туристичних зборів за нічне перебування з 2 до 3 євро.

Про це повідомляє Schengen.News.

Більшість членів міської ради проголосували за новий захід, який, як очікується, принесе доходи, які будуть розподілені між різними секторами для покращення якості життя жителів і туристичних послуг, які пропонує цей муніципалітет.

Комісія в розмірі 3 євро запропонована після того, як у 2023 році вартість однієї ночі в Порту була оцінена в 2,81 євро. Загалом витрати, пов’язані з туризмом, становили 15,5 мільйонів євро, а було зареєстровано 5,5 мільйонів ночей.

Очікується, що податок буде радше інтегрованою політикою, а не те, що він принесе баланс надмірному туризму в місті.

Нещодавно район Фару також почав стягувати податки з туристів, намагаючись розвинути кращу туристичну інфраструктуру. Новий захід вимагає від туристів платити 2 євро за ночі, проведені у високий сезон, який включає місяці з березня по жовтень.

У низький сезон, включно з іншими місяцями (з листопада по лютий), туристам доведеться заплатити 1 євро за перебування до семи днів поспіль. Від сплати цього збору звільняються деякі категорії відвідувачів, наприклад резиденти та відвідувачі з медичною метою.

Регіон Алгарве та Альбуферія також запровадили туристичні збори за ночівлю. Віла-Реал-де-Санту-Антоніо, Фару, Ольян і Портіман також приєдналися, обкладаючи податком мільйони туристів, які відвідують Португалію щороку.

Згідно зі статистикою INE, 13,1 мільйона туристів відвідали Португалію за перші вісім місяців 2024 року, що свідчить про постійне зростання кількості туристів порівняно з попередніми місяцями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.