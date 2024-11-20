Ще одне місто в Португалії збільшить туристичний податок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще одне місто в Португалії збільшить туристичний податок

Особисті фінанси
40
Ще одне місто в Португалії збільшить туристичний податок
Ще одне місто в Португалії збільшить туристичний податок
Міська рада міста Порту в Португалії схвалила законопроєкт про підвищення туристичних зборів за нічне перебування з 2 до 3 євро.
Про це повідомляє Schengen.News.
Більшість членів міської ради проголосували за новий захід, який, як очікується, принесе доходи, які будуть розподілені між різними секторами для покращення якості життя жителів і туристичних послуг, які пропонує цей муніципалітет.
Комісія в розмірі 3 євро запропонована після того, як у 2023 році вартість однієї ночі в Порту була оцінена в 2,81 євро. Загалом витрати, пов’язані з туризмом, становили 15,5 мільйонів євро, а було зареєстровано 5,5 мільйонів ночей.

Читайте також: Платні дороги Європи: де розташовані та скільки коштують

Очікується, що податок буде радше інтегрованою політикою, а не те, що він принесе баланс надмірному туризму в місті.
Нещодавно район Фару також почав стягувати податки з туристів, намагаючись розвинути кращу туристичну інфраструктуру. Новий захід вимагає від туристів платити 2 євро за ночі, проведені у високий сезон, який включає місяці з березня по жовтень.

Читайте також: Податки у країнах Європи: як формуються та від чого залежать

У низький сезон, включно з іншими місяцями (з листопада по лютий), туристам доведеться заплатити 1 євро за перебування до семи днів поспіль. Від сплати цього збору звільняються деякі категорії відвідувачів, наприклад резиденти та відвідувачі з медичною метою.
Регіон Алгарве та Альбуферія також запровадили туристичні збори за ночівлю. Віла-Реал-де-Санту-Антоніо, Фару, Ольян і Портіман також приєдналися, обкладаючи податком мільйони туристів, які відвідують Португалію щороку.

Читайте також: Зібралися у цифрові кочівники? Ось місця Європи, де працювати найвигідніше

Згідно зі статистикою INE, 13,1 мільйона туристів відвідали Португалію за перші вісім місяців 2024 року, що свідчить про постійне зростання кількості туристів порівняно з попередніми місяцями.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.