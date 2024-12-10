Японія показала нову ракету — Finance.ua

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Японія показала нову ракету

Фінтех і Картки
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Японія показала нову ракету
Японія показала нову ракету
Японія провела перші випробування своєї крилатої ракети SSM-2 (зустрічаються індекси: Type 12 SMM-2 і Type 17) від Mitsubishi Heavy Industries, повідомило японське агентство із закупівель, технологій і логістики (Acquisition Technology & Logistics Agency) при міноборони країни.
Як пише Defence Express, запуск ракети було здійснено з наземної пускової установки. Зазначається, що всі випробування ракети мають бути завершені вже у 2025 році, тому що саме цей рік визначено як початок її постачання в армію. До кінця 2026 року має бути завершено розробку корабельної версії, а до кінця 2027 року — повітряної.
«На опублікованих фото можна помітити, що SSM-2 має складну форму фюзеляжу, яка покликана знизити радіолокаційну помітність. Для пуску традиційно використовується ракетний прискорювач, який після відпрацювання відокремлюється від ракети, що продовжує політ за рахунок малогабаритного турбореактивного двигуна», — пише видання.
Зазначається, що дальність польоту SSM-2 має становити спочатку 900 км, а згодом зрости до 1500 км.
Однак, найцікавіше те, що ця розробка проходить шлях, яким іде й українська ракета «Нептун», вважають у Defence Express:
«Бо йдеться про розвиток протикорабельної ракети, яку „навчили“ бити і по наземних цілях та збільшили її дальність… Цілком можливо, що і з українським „Нептуном“ відбуваються подібні метаморфози. Тому що ця українська крилата ракета отримала можливість знищувати наземні цілі і летіти далі 280 км».
За матеріалами:
УНІАН
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