Японський стартап створює цифрові клони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японський стартап створює цифрові клони

Технології&Авто
116
Японський стартап створює цифрові клони
Японський стартап створює цифрові клони
Токійський стартап Alt Inc розробляє цифрові клони — такі собі онлайн-аватари, які можуть виконувати деяку людську роботу та щоденні завдання, наприклад, з’являтися на зустрічах у Zoom.
Уже залучили інвестицій на суму $40 млн, але до масштабного виробництва цифрових двійників ще далеко.
На фото директор стартапу Кадзутака Йонекура та його цифровий двійник із синтезованою версією його голосу. Коли його цифрового клона запитали «Яку музику ти любиш», він зробив паузу на кілька секунд, а потім дав розгорнуту відповідь про прихильність Йонекури до енергійної ритмічної музики, такої як хіп-хоп або рок-н-рол.
Читайте також
Анімоване зображення, яке виглядає та розмовляє так само як його власник може використовуватися, наприклад, рекрутером для проведення співбесід або лікарем для скринінгу пацієнтів перед обстеженнями, пише AP News.
Йонекура вважає, що цифровий клон може допомогти створити суспільство, де люди зосередяться на творчості та витрачатимуть менше часу на стомливі взаємодії.
Читайте також
Під час створення клона інформація про особу збирається з сайтів соціальних мереж і загальнодоступних записів. Потім зберігається в програмному забезпеченні. Дані постійно оновлюються, синхронізуючи звички та смаки власника, що змінюються.
Поки що мати цифрового двійника недешеве задоволення. Кожен клон Alt коштує близько $140 000, тому, ймовірно, потрібен деякий час, перш ніж з’явиться клон для всіх.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.