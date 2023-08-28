Японський стартап створює цифрові клони — Finance.ua

Японський стартап створює цифрові клони Сьогодні 04:39 — Технології&Авто

Японський стартап створює цифрові клони

Токійський стартап Alt Inc розробляє цифрові клони — такі собі онлайн-аватари, які можуть виконувати деяку людську роботу та щоденні завдання, наприклад, з’являтися на зустрічах у Zoom.

Уже залучили інвестицій на суму $40 млн, але до масштабного виробництва цифрових двійників ще далеко.

На фото директор стартапу Кадзутака Йонекура та його цифровий двійник із синтезованою версією його голосу. Коли його цифрового клона запитали «Яку музику ти любиш», він зробив паузу на кілька секунд, а потім дав розгорнуту відповідь про прихильність Йонекури до енергійної ритмічної музики, такої як хіп-хоп або рок-н-рол.

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Анімоване зображення, яке виглядає та розмовляє так само як його власник може використовуватися, наприклад, рекрутером для проведення співбесід або лікарем для скринінгу пацієнтів перед обстеженнями, пише AP News.

Йонекура вважає, що цифровий клон може допомогти створити суспільство, де люди зосередяться на творчості та витрачатимуть менше часу на стомливі взаємодії.

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Під час створення клона інформація про особу збирається з сайтів соціальних мереж і загальнодоступних записів. Потім зберігається в програмному забезпеченні. Дані постійно оновлюються, синхронізуючи звички та смаки власника, що змінюються.

Поки що мати цифрового двійника недешеве задоволення. Кожен клон Alt коштує близько $140 000, тому, ймовірно, потрібен деякий час, перш ніж з’явиться клон для всіх.

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