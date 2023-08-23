Штучний інтелект навчився зламувати паролі за звуком клавіатури — Finance.ua
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Штучний інтелект навчився зламувати паролі за звуком клавіатури

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Штучний інтелект навчився зламувати паролі за звуком клавіатури
Штучний інтелект навчився зламувати паролі за звуком клавіатури
Дослідники з Корнельського університету США представили метод злому на основі штучного інтелекту, який може передбачати паролі з точністю більше ніж 90%, аналізуючи звуки клавіатури.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому на сайті університету.
Група вчених-комп'ютерників з Корнельського університету, Університету Дарема, Університету Суррея і Лондонського Королівського університету Холлоуея навчила модель штучного інтелекту (ШІ) розпізнавати звуки натискання клавіш на версії MacBook Pro 2021 року. Цей хакерський прийом називається Acoustic Side Channel Attack (ASCA).
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Використовуючи мікрофон смартфона на MacBook Pro, ШІ відтворив комбінацію клавіш із точністю 95%.
«Наприклад, при введенні пароля люди регулярно ховають свій екран, але мало що роблять, щоб заглушити звук клавіатури», — наголошується в дослідженні.
Щоб перевірити точність, дослідники натиснули 36 клавіш на ноутбуці по 25 разів кожну, при цьому кожне натискання «розрізнялося за тиском та пальцем».
Програма могла «прислухатися» до відмінних елементів кожного натискання клавіші, наприклад звукових довжин хвиль.
Це відкриття викликає побоювання щодо кібербезпеки.
За матеріалами:
noworries
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