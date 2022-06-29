Японські виробники мікросхем зіткнулися з новим дефіцитом — Finance.ua
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Японські виробники мікросхем зіткнулися з новим дефіцитом

Фондовий ринок
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Найбільші японські виробники напівпровідників, від Toshiba до Sony, попереджають, що спробам уряду оживити вітчизняну індустрію мікросхем загрожує ряд проблем. І нестача матеріалів — не найсерйозніша з них.
У зверненні до Міністерства економіки, торгівлі та промисловості минулого місяця група виробників у галузі електронної промисловості заявила, що протягом наступних кількох років у Японії є найбільший шанс відновити свої позиції на ринку напівпровідникової продукції. Однак на шляху до цього стоїть трудова криза.
Японська асоціація виробників електроніки та інформаційних технологій заявила, що успіх сектора залежить від залучення достатньої кількості фахівців для впровадження інновацій та управління заводами з виробництва мікросхем. За оцінками, восьми великим виробникам потрібно буде найняти близько 35 000 інженерів протягом наступних 10 років, щоб не відставати від темпів інвестицій.
Щоб підтримувати інновації та шукати потенційних співробітників, Toshiba, Sony та інші компанії співпрацюють з кращими науковими відділами по всій країні та інвестують додаткові ресурси в дослідження мікросхем та підбір персоналу.
За матеріалами:
Телеканал 24
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