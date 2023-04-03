Японські розробники навчили штучний інтелект шукати протипіхотні міни — Finance.ua

Японські розробники навчили штучний інтелект шукати протипіхотні міни Сьогодні 00:34 — Технології&Авто

Японські розробники навчили штучний інтелект шукати протипіхотні міни

Японська технологічна корпорація NEC розробила технологію штучного інтелекту, яка здатна передбачати, де найімовірніше захоронені міни.

Розробники запевняють, що ШІ працює з 90%-ю точністю. Новаторський підхід спрямований мінімізувати кількість смертей, пов’язаних з незнанням людей про заховану під землею вибухівку. У NEC заявили, що готові до комерційних пропозицій урядів країн та міжнародних організацій.

Технологія вже пройшла перевірку у зонах бойових конфліктів на території азійського регіону. З квітня по жовтень минулого року NEC аналізувала відкриті ландшафти та військові об’єкти під наглядом Червоного Хреста, а також опитувала місцевих жителів, щоби скласти список потенційних мінних захоронень.

Розробники заявляють — їхня ШІ-технологія може дослідити 800 різних ділянок за декілька годин. На цю мить сапери це роблять місяцями та роками.

Хоча саперам і досі необхідно вручну підтверджувати зони з прихованими наземними мінами, компанія сподівається, що ШІ-технологія у будь-якому разі пришвидшить процес знешкодження боєприпасів. NEC заявила, що працює над збільшенням швидкості та точності своїх прогнозів шляхом залучення різних джерел інформації — у тому числі з дронів та супутників.

За даними японської фірми, у 2021 році від мін та бомб, які залишили по собі військові у зонах бойових конфліктів, загинули щонайменше 5554 людини у всьому світі, більшість з них були цивільними.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.