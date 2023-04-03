Японські розробники навчили штучний інтелект шукати протипіхотні міни — Finance.ua
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Японські розробники навчили штучний інтелект шукати протипіхотні міни

Технології&Авто
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Японські розробники навчили штучний інтелект шукати протипіхотні міни
Японські розробники навчили штучний інтелект шукати протипіхотні міни
Японська технологічна корпорація NEC розробила технологію штучного інтелекту, яка здатна передбачати, де найімовірніше захоронені міни.
Розробники запевняють, що ШІ працює з 90%-ю точністю. Новаторський підхід спрямований мінімізувати кількість смертей, пов’язаних з незнанням людей про заховану під землею вибухівку. У NEC заявили, що готові до комерційних пропозицій урядів країн та міжнародних організацій.
Технологія вже пройшла перевірку у зонах бойових конфліктів на території азійського регіону. З квітня по жовтень минулого року NEC аналізувала відкриті ландшафти та військові об’єкти під наглядом Червоного Хреста, а також опитувала місцевих жителів, щоби скласти список потенційних мінних захоронень.
Розробники заявляють — їхня ШІ-технологія може дослідити 800 різних ділянок за декілька годин. На цю мить сапери це роблять місяцями та роками.
Хоча саперам і досі необхідно вручну підтверджувати зони з прихованими наземними мінами, компанія сподівається, що ШІ-технологія у будь-якому разі пришвидшить процес знешкодження боєприпасів. NEC заявила, що працює над збільшенням швидкості та точності своїх прогнозів шляхом залучення різних джерел інформації — у тому числі з дронів та супутників.
За даними японської фірми, у 2021 році від мін та бомб, які залишили по собі військові у зонах бойових конфліктів, загинули щонайменше 5554 людини у всьому світі, більшість з них були цивільними.
За матеріалами:
noworries
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