Японські інженери сконструювали турбіну, щоб перетворити потік води на електроенергію — Finance.ua

Японські інженери сконструювали турбіну, щоб перетворити потік води на електроенергію

Компанія Ishikawajima-Harima Heavy Industries займається розробкою технології вже понад десять років та співпрацює з Організацією з розвитку нових енергетичних та промислових технологій (NEDO). У лютому проект пройшов успішне випробування у водах біля південно-західного узбережжя Японії.

Пристрій прив’язують на дно якорним канатом і силовими кабелями, він може зорієнтуватися, щоб знайти найбільш ефективне положення для вироблення енергії за рахунок поштовху глибоководної течії і направити її в мережу.

Прототип турбіни назвали Kairyu, він перекладається як океанська течія. Його фюзеляж становить 20 м, він оточений парою циліндрів однакового розміру, у кожному з яких розміщена система виробітку електроенергії, прикріплена до 11-метрової лопатки турбіни.

Kairyu спроектували так, щоб він знаходився приблизно 50 м під водою. Коли він пливе до поверхні, створюється опір, ві забнезпечує необхідний крутний момент на турбінах. Кожна з лопатей обертається, щоб пристрій залишався відносно стабільним.

При швидкості від двох до чотирьох вузлів (близько одного-двох метрів на секунду) Kairyu здатний виробляти загалом 100 кіловат енергії.

100 кіловат це небагато, але технологію планують масштабувати та створити пристрій 20-метровими турбінами, щоб виробляти понад 2 мегават.

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