Японська корпорація розробила електромінівен із ШІ (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японська корпорація розробила електромінівен із ШІ (фото)

Технології&Авто
89
Японська корпорація розробила електромінівен із ШІ (фото)
Японська корпорація розробила електромінівен із ШІ (фото)
Японська корпорація Sharp відкрила для себе новий напрям діяльності — автомобілебудування. Первістка LDK+ покажуть 17−18 вересня в Токіо.
Відео з електрокаром опублікували на Youtube-каналі Sharp.
Японська корпорація розробила електромінівен із ШІ (фото)
Концепт Sharp LDK+ - сімейний електричний мінівен зі стриманим рубаним дизайном. У нього великий кут нахилу лобового скла, а от заднє скло відсутнє, адже авто отримало набір камер.
У салоні Sharp LDK+ встановлено поворотні задні сидіння та розкладний стіл. Крім того, з’явився величезний 65-дюймовий телевізор.
Японська корпорація розробила електромінівен із ШІ (фото)
Бокові вікна можуть змінювати ступінь тонування. Також машину оснастили штучним інтелектом, який аналізує настрій водія та пасажирів та підлаштовує температуру та підсвічування салону.
Перший автомобіль Sharp збудували на модульній платформі від ще одного виробника електроніки — Foxconn. Характеристики не розголошують, відомо лише, що мінівен отримав електромотор та сонячні батареї на даху.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.