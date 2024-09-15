Японська корпорація розробила електромінівен із ШІ (фото) — Finance.ua

Японська корпорація розробила електромінівен із ШІ (фото) Сьогодні 01:19 — Технології&Авто

Японська корпорація розробила електромінівен із ШІ (фото)

Японська корпорація Sharp відкрила для себе новий напрям діяльності — автомобілебудування. Первістка LDK+ покажуть 17−18 вересня в Токіо.

Відео з електрокаром опублікували на Youtube-каналі Sharp.

Концепт Sharp LDK+ - сімейний електричний мінівен зі стриманим рубаним дизайном. У нього великий кут нахилу лобового скла, а от заднє скло відсутнє, адже авто отримало набір камер.

У салоні Sharp LDK+ встановлено поворотні задні сидіння та розкладний стіл. Крім того, з’явився величезний 65-дюймовий телевізор.

Бокові вікна можуть змінювати ступінь тонування. Також машину оснастили штучним інтелектом, який аналізує настрій водія та пасажирів та підлаштовує температуру та підсвічування салону.

Перший автомобіль Sharp збудували на модульній платформі від ще одного виробника електроніки — Foxconn. Характеристики не розголошують, відомо лише, що мінівен отримав електромотор та сонячні батареї на даху.

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