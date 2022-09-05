Японська компанія Hino Motors згортає запуск виробництва вантажівок в рф — Finance.ua
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Японська компанія Hino Motors згортає запуск виробництва вантажівок в рф

Фондовий ринок
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Японська компанія Hino Motors згортає запуск виробництва вантажівок в рф
Японська компанія Hino Motors згортає запуск виробництва вантажівок в рф
Дочірня компанія Toyota, японський виробник вантажівок і автобусів Hino Motors відмовилася від планів з введення в експлуатацію свого російського заводу в Хімках московської області.
Про це повідомляє NHK.
Основними причинами названі затримка будівельних робіт і податкові проблеми. Спочатку компанія планувала розширити свій бізнес в росії шляхом організації місцевого виробництва в очікуванні значного зростання попиту на вантажні автомобілі в рф.
За інформацією японських ЗМІ, війна в Україні і введені проти росії санкції не вплинули на рішення Hino Motors, а чинне обмеження на експорт японських вантажівок до рф розглядається автоконцерном як тимчасове.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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