Японія знизила «стелю» на нафту з рф та ввела нові санкції

18
Японія оголосила про новий пакет санкцій проти росії та її партнерів. Під обмеження потрапили навіть підприємства з Китаю, Туреччини, ОАЕ, Сейшельських та Маршаллових островів.
Про це повідомляє Trading View та Devdiscourse.
За даними видання, Японія вирішила знизити граничну ціну на російську сиру нафту до 47,6 долара за барель з попередніх 60 доларів. Дане рішення було ухвалене, щоб посилити тиск на москву за продовження вторгнення в Україну.
МЗС Японії повідомило, що новий поріг цін на сиру нафту росії застосовуватимуть до контрактів, укладених після 12 вересня, і контрактів з вивантаженням після 17 жовтня.
Цей крок відбувся після того, як Європейський Союз у липні знизив граничну ціну на російську сиру нафту до 47,6 доларів у рамках свого 18-го пакету санкцій проти москви.
Японія також запровадить додаткові санкції щодо заморожування активів та контролю експорту. Зокрема відомо, що Токіо ввело санкції проти 14 фізичних осіб, 48 компаній та організацій з рф, трьох компаній з Сейшельських та Маршаллових островів.
Також повідомляється про обмеження на експорт щодо двох компаній з рф та дев’яти компаній з ОАЕ, Туреччини та Китаю.

Нова Зеландія також посилила санкції

Нова Зеландія посилила санкції проти росії, знизивши ліміт цін на нафту та розширивши чорний список.
Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосив, що гранична ціна на російську сиру нафту знизиться з 60 доларів США за барель до 47,60 доларів США, що узгоджується із заходами, вжитими Канадою, Європейським Союзом та Великою Британією.
«Обмеження цін — це продуманий крок для скорочення критично важливих доходів від нафти, які підживлюють незаконну війну (російського диктатора володимира, — ред.) путіна у формі агресії проти України», — зазначив міністр.
За матеріалами:
РБК-Україна
