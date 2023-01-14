Японія виплачуватиме понад мільйон єн родинам, які переїдуть з Токіо — Finance.ua

Японія виплачуватиме понад мільйон єн родинам, які переїдуть з Токіо Сьогодні 22:48 — Світ

Японія виплачуватиме понад мільйон єн родинам, які переїдуть з Токіо

Японський уряд пропонує по одному мільйону єн (а це понад 275 000 гривень або 7000 євро) на кожну дитину родини, яка залишить Токіо. Це на додачу до трьох мільйонів єн фінансової підтримки при переселенні, повідомляє The Guardian

Таким чином прагнуть відновити менш популярні регіони Японії, де населення продовжує старішати й скорочуватися, бо молоді люди масово їдуть до 35-мільйонного Токіо, Осаки та інших мегаполісів.

Заохочувальні виплати діяли й раніше, але становили 300 тисяч єн (83 тисячі гривень). Від квітня вони зростуть більш як утричі. Так, родина з двома дітьми може отримати загалом п’ять мільйонів єн (понад 1,3 мільйона гривень).

Гроші виплачуватимуть тим родинам, які з’їжджають із токійської агломерації, включно з містами Сайтама, Тіба та Канагава. При цьому агенція Кіодо повідомляє, що на виплати можна розраховувати, навіть якщо переміститися у гірські передмістя, які фактично лежать у межах Токіо.

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Розраховувати на гроші, плануючи виїхати й відразу повернутися, не вийде. У новій домівці слід прожити щонайменше п’ять років. До того ж, за умовами, принаймні один член родини мусить знайти на місці роботу, працювати віддалено чи відкрити свій бізнес. В іншому ж разі гроші доведеться повернути.

Програму запустили чотири роки тому, й нею стали користуватися під час пандемії коронавірусу, коли чимало людей перейшли на дистанційну роботу. Так, у 2019 році на неї погодилася 71 родина, наступного року — 290 родин, а вже 2021 року — 1184 родини. Уряд сподівається, що до 2027 року до малонаселених регіонів із Токіо переїде 10 тисяч людей.

У дрібних містечках і селах, своєю чергою, рекламують принади спокійного життя, легкий доступ до дитсадків і шкіл. А у селі Отарі навіть випустили календар із місцевими вродливими холостяками.

Загалом населення Японії скорочується. За прогнозами, до 2065 року воно впаде з нинішніх 125 мільйонів до 88 мільйонів. Індекс народжуваності становить 1,3 при тому, що країна лишається доволі закритою для мігрантів.

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