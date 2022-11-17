В Японії тестують робота-кур’єра — Finance.ua

В Японії тестують робота-кур’єра Сьогодні 22:29 — Технології&Авто

В Японії тестують робота-кур’єра

Японські компанії Kyocera Communication Systems та Yamato Transport в рамках спільного проєкту проводять тестування невеликого самокерованого робота, який здійснює послуги доставки на дім.

Про це повідомляє NHK

Тестування проводиться в північному японському місті Ісікарі.

Робот є своєрідним транспортним засобом із 20 невеликими комірками. Камери та датчики допомагають роботу об’їжджати навколо пішоходів та інших перешкод. Його максимальна швидкість становить 15 кілометрів за годину.

Під час демонстрації пристрою вдалося доставити посилки за визначеним маршрутом. Клієнти використовували паролі для доступу до комірок, щоб отримати свої речі.

«Робот повинен уникати перешкод за різних обставин. Технічно кажучи, це найважливіша частина, якщо ми хочемо зробити робота справді автономним для комерційного використання», — заявив Йошіда Хіроші з Kyocera Communication Systems.

Зазначається, що компанії, що надають в Японії послуги доставок, нині прагнуть автоматизації, щоб впоратися з нестачею робочої сили на тлі зростаючого попиту з боку онлайн-магазинів.

Як повідомляв Укрінформ, американська технологічна компанія Labrador Systems презентувала персонального робота, який допомагатиме літнім людям у повсякденному житті.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.