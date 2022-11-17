В Японії тестують робота-кур’єра — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Японії тестують робота-кур’єра

Технології&Авто
0
В Японії тестують робота-кур’єра
В Японії тестують робота-кур’єра
Японські компанії Kyocera Communication Systems та Yamato Transport в рамках спільного проєкту проводять тестування невеликого самокерованого робота, який здійснює послуги доставки на дім.
Про це повідомляє NHK.
Тестування проводиться в північному японському місті Ісікарі.
Робот є своєрідним транспортним засобом із 20 невеликими комірками. Камери та датчики допомагають роботу об’їжджати навколо пішоходів та інших перешкод. Його максимальна швидкість становить 15 кілометрів за годину.
Під час демонстрації пристрою вдалося доставити посилки за визначеним маршрутом. Клієнти використовували паролі для доступу до комірок, щоб отримати свої речі.
«Робот повинен уникати перешкод за різних обставин. Технічно кажучи, це найважливіша частина, якщо ми хочемо зробити робота справді автономним для комерційного використання», — заявив Йошіда Хіроші з Kyocera Communication Systems.
Зазначається, що компанії, що надають в Японії послуги доставок, нині прагнуть автоматизації, щоб впоратися з нестачею робочої сили на тлі зростаючого попиту з боку онлайн-магазинів.
Як повідомляв Укрінформ, американська технологічна компанія Labrador Systems презентувала персонального робота, який допомагатиме літнім людям у повсякденному житті.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.