Японія встановила стелю цін на російську нафту — Finance.ua
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Японія встановила стелю цін на російську нафту

Енергетика
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Японія підтримала позицію Євросоюзу та запровадила санкції на російські нафтопродукти відповідно до рішення країн «Великої сімки» (G7).
Свої обмеження Токіо запровадив у понеділок, 6 лютого, як йдеться у заяві МЗС країни. Йдеться про обмеження цін на нафту з росії у розмірі 100 і 45 доларів за барель залежно від сорту нафтопродуктів.
Своїм рішенням Японія підтримала аналогічні заходи Євросоюзу. Зокрема, Рада ЄС 4 лютого затвердила стелю цін на нафтопродукти, які виготовлені в росії або експортуються звідти.
Тоді ЄС окреслив дві граничні ціни на нафту з рф. Одна з них стосується нафтопродуктів, які за собівартістю дорожчі за сиру нафту (дизельне паливо), а інша — дешевших продуктів, таких як мазут. Наразі стеля цін на російську нафту становить 60 доларів за барель.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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