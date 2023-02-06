Японія встановила стелю цін на російську нафту — Finance.ua

Японія встановила стелю цін на російську нафту Сьогодні 10:33 — Енергетика

Японія підтримала позицію Євросоюзу та запровадила санкції на російські нафтопродукти відповідно до рішення країн «Великої сімки» (G7).

Свої обмеження Токіо запровадив у понеділок, 6 лютого, як йдеться у заяві МЗС країни. Йдеться про обмеження цін на нафту з росії у розмірі 100 і 45 доларів за барель залежно від сорту нафтопродуктів.

Своїм рішенням Японія підтримала аналогічні заходи Євросоюзу. Зокрема, Рада ЄС 4 лютого затвердила стелю цін на нафтопродукти, які виготовлені в росії або експортуються звідти.

Тоді ЄС окреслив дві граничні ціни на нафту з рф. Одна з них стосується нафтопродуктів, які за собівартістю дорожчі за сиру нафту (дизельне паливо), а інша — дешевших продуктів, таких як мазут. Наразі стеля цін на російську нафту становить 60 доларів за барель.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.