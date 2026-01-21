0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія встановила рекорд за кількістю туристів

341
У Японії кількість іноземних туристів в 2025 році вперше перевищила позначку в 40 мільйонів. Водночас в грудні кількість китайських туристів знизилася на 45%.
Про це повідомляє УНН з посиланням на asia.nikkei.com.
Очікується, що в 2026 році кількість іноземних туристів вперше за п’ять років знизиться після того, як впродовж останніх двох років вона досягала рекордних показників. Тоді це відбувалось у зв’язку з відновленням туристичної галузі після пандемії COVID-19.
За даними Японського агентства з туризму, у 2024 році кількість відвідувачів зросла на 47,1% до 36,9 мільйона. У 2025 році ця цифра зросла до 42,7 мільйона, повідомило міністерство. Витрати відвідувачів в Японії також досягли рекордного рівня приблизно 9,5 трильйона ієн (60 мільярдів доларів).
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems