Японія встановила рекорд за кількістю туристів
У Японії кількість іноземних туристів в 2025 році вперше перевищила позначку в 40 мільйонів. Водночас в грудні кількість китайських туристів знизилася на 45%.
Про це повідомляє УНН з посиланням на asia.nikkei.com.
Очікується, що в 2026 році кількість іноземних туристів вперше за п’ять років знизиться після того, як впродовж останніх двох років вона досягала рекордних показників. Тоді це відбувалось у зв’язку з відновленням туристичної галузі після пандемії COVID-19.
За даними Японського агентства з туризму, у 2024 році кількість відвідувачів зросла на 47,1% до 36,9 мільйона. У 2025 році ця цифра зросла до 42,7 мільйона, повідомило міністерство. Витрати відвідувачів в Японії також досягли рекордного рівня приблизно 9,5 трильйона ієн (60 мільярдів доларів).
