Японія вперше з 1998 року провела інтервенції на валютному ринку — Finance.ua
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Японія вперше з 1998 року провела інтервенції на валютному ринку

Валюта
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Японія вперше з 1998 року провела інтервенції на валютному ринку
Японія вперше з 1998 року провела інтервенції на валютному ринку
Влада Японії провела інтервенції на валютному ринку, щоб підтримати єну, що подешевшала більш ніж на 20% у парі з доларом США з початку поточного року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Курс долара до єни, що піднімався в ході сесії вище за психологічно важливу позначку в 145 єн, опустився нижче 141 єни. За даними на 12:20 курс становить 142,48 єни/$1.
Заступник міністра фінансів Японії Масато Канда підтвердив журналістам, що проводяться інтервенції на валютному ринку. За його словами, уряд «вжив рішучих заходів, щоб зупинити небажане послаблення єни».
«У кращому випадку ці дії дозволять уповільнити темпи ослаблення єни, — каже аналітик з валютного ринку Oversea-Chinese Banking Corp. Крістофер Вонг. — Лише цей крок не змінить стійкий тренд, якщо Банк Японії не скоригує грошово-кредитну політику».

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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