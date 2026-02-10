0 800 307 555
Японія приєднається до ініціативи PURL

Японія має намір приєднатися до ініціативи НАТО, яка дозволяє постачати Україні боєприпаси, техніку та інші засоби американського виробництва.
Про це повідомляє NHK.
Кілька представників НАТО сказали телеканалу, що Японія, як очікується, вже найближчим часом офіційно оголосить про свій намір зробити внесок в ініціативу.
Офіційні особи уточнили, що Токіо виділить кошти винятково на нелетальну зброю, яка, можливо, включатиме радіолокаційні системи та бронежилети.
«Навіть нелетальне обладнання має важливе значення для України», — сказав один із представників НАТО, додавши, що участь Японії в ініціативі PURL є значним кроком уперед.
Також представники Альянсу додали, Японія вже проінформувала про план кількох членів НАТО та Україну.
Нагадаємо, що після повернення Дональда Трампа на посаду президента США, країна скоротила свою допомогу Україні, і нових пакетів допомоги в колишньому форматі не виділяла.
При цьому в липні 2025 року США і НАТО запустили програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Вона передбачає постачання американської зброї в Україну за рахунок європейських країн. Таким чином, Київ може отримати системи ППО, ракети, боєприпаси та інше озброєння.
За матеріалами:
РБК-Україна
