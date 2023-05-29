Японія планує випробувати передачу сонячної енергії з космосу у 2025 році — Finance.ua
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Японія планує випробувати передачу сонячної енергії з космосу у 2025 році

Енергетика
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Японія планує випробувати передачу сонячної енергії з космосу у 2025 році
Японія планує випробувати передачу сонячної енергії з космосу у 2025 році
Японське державно-приватне партнерство спробує передати сонячну енергію з космосу на Землю за допомогою супутників вже у 2025 році.
Про це пише Engadget.
Проєкт, який працює над космічним енергопостачанням з 2009 року, планує розгорнути ряд малих супутників на орбіті. Ці апарати передаватимуть сонячну енергію на наземні приймальні станції, розташовані за сотні кілометрів від них.
Використання орбітальних сонячних панелей і мікрохвиль для надсилання енергії на Землю вперше запропонували в 1968 році. З тих пір низка країн витратили час і гроші на реалізацію цієї ідеї.
Технологія приваблива тим, що такі батареї потенційно даватимуть необмежену поновлювану енергію. У космосі батареї можуть збирати енергію незалежно від часу доби. А завдяки тому, що для передачі ресурсу використовуються мікрохвилі, хмари також не є проблемою.
У 2015 році Японія зробила прорив, коли її вчені успішно транспортували 1,8 кіловат потужності (достатня для живлення електричного чайника), на відстань у понад 50 метрів до бездротового приймача.
Однак навіть якщо країна успішно розгорне орбітальні сонячні батареї, така технологія буде далекою до поширеного застосування. Річ у тім, що з нинішніми можливостями виробництво масиву, який генеруватиме 1 гігават електроенергії (це приблизна потужність одного ядерного реактора), коштуватиме близько 7 млрд доларів.

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