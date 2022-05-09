Японія після відеозустрічі лідерів G7 погодилась на нафтове ембарго проти рф — Finance.ua

Японія після відеозустрічі лідерів G7 погодилась на нафтове ембарго проти рф

Вчора 12:27 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив після недільної онлайн-зустрічі лідерів G7, що Японія запровадить ембарго на імпорт російської сирої нафти у рамках рішення G7 протидіяти вторгненню росії в Україну.

Про це пише CNN.

«Єдність G7 має важливе значення в даний час, і на основі заяви лідерів G7 ми вирішили вжити заходів для принципового ембарго на російську нафту», — сказав Кісіда.

За його словами, це «важке рішення», оскільки Японія «покладається на імпорт для більшості своїх енергетичних ресурсів».

При цьому Кісіда не вказав терміни ембарго Японії на імпорт російської нафти.

Також Японія збереже свої частки в енергетичних проєктах «Сахалін-1» і «Сахалін-2».

«Це дуже важке рішення, але єдність G-7 зараз найважливіша», — прокоментував Кісіда поступову відмову від російської нафти.

За словми прем’єр-міністра Японії, проєкти на Сахаліні є життєво важливими для його нації у контексті забезпечення стабільного енергопостачання в довгостроковій перспективі.

«Ми будемо вживати заходів для поступового припинення діяльності таким чином, щоб мінімізувати негативний вплив на життя японців і підприємницьку діяльність, але наш план підтримки наших інтересів в проєктах залишається незмінним», — сказав він.

Головний речник уряду Японії, головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на прес-конференції пояснив, що збереження інтересів у проєктах також важливо для забезпечення ефективності санкцій проти росії.

«Якщо ми вийдемо з проєктів „Сахалін-1“ і „Сахалін-2“ і росія або третя країна отримає ці інтереси, це піде на користь росії, і є ймовірність, що санкції не будуть ефективними», — сказав Мацуно.

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