Японія після відеозустрічі лідерів G7 погодилась на нафтове ембарго проти рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія після відеозустрічі лідерів G7 погодилась на нафтове ембарго проти рф

Вчора 12:27Казна та Політика
122
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив після недільної онлайн-зустрічі лідерів G7, що Японія запровадить ембарго на імпорт російської сирої нафти у рамках рішення G7 протидіяти вторгненню росії в Україну.
Про це пише CNN.
«Єдність G7 має важливе значення в даний час, і на основі заяви лідерів G7 ми вирішили вжити заходів для принципового ембарго на російську нафту», — сказав Кісіда.
За його словами, це «важке рішення», оскільки Японія «покладається на імпорт для більшості своїх енергетичних ресурсів».
При цьому Кісіда не вказав терміни ембарго Японії на імпорт російської нафти.
Також Японія збереже свої частки в енергетичних проєктах «Сахалін-1» і «Сахалін-2».
«Це дуже важке рішення, але єдність G-7 зараз найважливіша», — прокоментував Кісіда поступову відмову від російської нафти.
За словми прем’єр-міністра Японії, проєкти на Сахаліні є життєво важливими для його нації у контексті забезпечення стабільного енергопостачання в довгостроковій перспективі.
«Ми будемо вживати заходів для поступового припинення діяльності таким чином, щоб мінімізувати негативний вплив на життя японців і підприємницьку діяльність, але наш план підтримки наших інтересів в проєктах залишається незмінним», — сказав він.
Головний речник уряду Японії, головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на прес-конференції пояснив, що збереження інтересів у проєктах також важливо для забезпечення ефективності санкцій проти росії.
«Якщо ми вийдемо з проєктів „Сахалін-1“ і „Сахалін-2“ і росія або третя країна отримає ці інтереси, це піде на користь росії, і є ймовірність, що санкції не будуть ефективними», — сказав Мацуно.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.