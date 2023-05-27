Японія передасть українським військовим 100 вантажівок — Finance.ua

Японія передасть українським військовим 100 вантажівок Сьогодні 05:34

Японія передасть українським військовим 100 вантажівок

Українські військові незабаром отримають від Японії 100 вантажних автомобілів.

Як передає MMR , про це розповіли на сайті Президента України.

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Японії для участі в саміті «Групи семи» зустрівся з Прем'єр-міністром країни Фуміо Кішідою. Президент подякував Японії за пакет фінансової допомоги обсягом 7,6 мільярда доларів, який було виділено раніше. Також відомо, що на потреби українських військових від Японії буде передано 100 вантажних автомобілів.

Ймовірно, йдеться про важкі вантажівки японської армії під назвою Isuzu Type 73 (3,5 тонни). Її довжина становить 7,2 м, ширина — 2,5 м, а висота — 3,2 м. Максимальна швидкість — 105 км/год.

Зазначимо, це не перша допомога від Японії для України. У березні японські депутати власним коштом придбали для українських військових 20 автомобілів.

Раніше стало відомо, що в Україні планують виготовляти німецькі бронетранспортери Fuchs.

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