Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за барель — WSJ — Finance.ua

Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за барель — WSJ Вчора 23:05 — Фондовий ринок

Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за барель — WSJ

США надали Японії дозвіл на виняток з узгодженої країнами G7 «стелі» на російську нафту на рівні $60 за барель.

Як повідомляє The Wall Street Journal (WSJ), японська влада обґрунтувала це тим, що країні необхідний доступ до російських енергоносіїв.

WSJ при цьому уточнює, що імпорт російського природного газу в Японію «відносно невеликий» і становить близько однієї десятої постачання.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти росії набули чинності. Граничну ціну на нафту та нафтопродукти, що походять з росії або експортуються з неї, було встановлено на рівні 60 доларів за барель.

Набула чинності заборона на морське транспортування російської нафти в треті країни та заборона на пов’язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг, фінансування або фінансової допомоги.

Технофан За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.