Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за барель — WSJ — Finance.ua

Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за барель — WSJ
США надали Японії дозвіл на виняток з узгодженої країнами G7 «стелі» на російську нафту на рівні $60 за барель.
Як повідомляє The Wall Street Journal (WSJ), японська влада обґрунтувала це тим, що країні необхідний доступ до російських енергоносіїв.
WSJ при цьому уточнює, що імпорт російського природного газу в Японію «відносно невеликий» і становить близько однієї десятої постачання.
5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти росії набули чинності. Граничну ціну на нафту та нафтопродукти, що походять з росії або експортуються з неї, було встановлено на рівні 60 доларів за барель.
Набула чинності заборона на морське транспортування російської нафти в треті країни та заборона на пов’язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг, фінансування або фінансової допомоги.
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