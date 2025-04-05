Японія готується надати криптовалютам правовий статус — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія готується надати криптовалютам правовий статус

Криптовалюта
16
Японія готується надати криптовалютам правовий статус
Японія готується надати криптовалютам правовий статус
Агентство з фінансових послуг Японії (FSA) планує переглянути Закон про фінансові інструменти та біржі, щоб надати криптоактивам правовий статус.
Про це повідомляє Nikkea Asia, передає Reuters.
Як частина цього кроку, криптоактиви будуть підпадати під обмеження інсайдерської торгівлі, які забороняють купівлю і продаж на основі нерозкритої внутрішньої інформації, повідомляє Nikkei.

Курс криптовалют до долара

FSA подасть до парламенту законопроєкт про внесення змін до Закону про фінансові інструменти та біржі вже у 2026 році, зазначає видання.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems