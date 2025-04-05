Японія готується надати криптовалютам правовий статус — Finance.ua

Японія готується надати криптовалютам правовий статус Сьогодні 05:18 — Криптовалюта

Японія готується надати криптовалютам правовий статус

Агентство з фінансових послуг Японії (FSA) планує переглянути Закон про фінансові інструменти та біржі, щоб надати криптоактивам правовий статус.

Про це повідомляє Nikkea Asia, передає Reuters.

Як частина цього кроку, криптоактиви будуть підпадати під обмеження інсайдерської торгівлі, які забороняють купівлю і продаж на основі нерозкритої внутрішньої інформації, повідомляє Nikkei.

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FSA подасть до парламенту законопроєкт про внесення змін до Закону про фінансові інструменти та біржі вже у 2026 році, зазначає видання.

Економічна Правда За матеріалами:

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