Японія дасть Україні на закупівлю генераторів та ламп понад $2 млн — Finance.ua

Японія дасть Україні на закупівлю генераторів та ламп понад $2 млн Сьогодні 21:34

Уряд Японії виділить близько $2,57 млн для закупівлі генераторів та ламп на сонячних батареях для України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, коментуючи результати зустрічі очільника відомства Германа Галущенка та надзвичайного і повноважного посла Японії в Україні Мацуди Кунінорі.

Крім того, у рамках співпраці з Japan International Cooperation Agency (JICA) досягнуті домовленості щодо постачання обладнання для відновлення енергосектору України. Перший етап допомоги від JICA передбачає поставку 242 генераторів, які направлять українським енергетичним компаніям.

Японській стороні також передали оновлений перелік матеріалів та обладнання, необхідних для відновлювальних робіт.

Сторони також обговорили можливість проведення окремої зустрічі з представниками японських компаній, зокрема, енергетичних та компаній суміжних галузей, для їх участі у відновленні та відбудові українського енергетичного сектору.

Також на зустрічі йшлося про можливу співпрацю Японії та України у сфері газопостачання.

uaprom За матеріалами:

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