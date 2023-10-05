Японці створили 4,5-метрового робота-трансформера — Finance.ua
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Японці створили 4,5-метрового робота-трансформера

Технології&Авто
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Японці створили 4,5-метрового робота-трансформера
Японці створили 4,5-метрового робота-трансформера
Японська компанія Tsubame Industries з Токіо представила Archax — величезного пілотованого робота-трансформера, висота якого становить 4,5 метра. Назву робот отримав на честь археоптерикса (летючий динозавр).
Робот має кабіну для людини — вона знаходиться в грудях трансформера. Пілот може керувати всіма частинами тіла машини за допомогою джойстиків. У цій же кабіні є кілька моніторів, щоб людина бачила те, що бачить робот.
Archax має два режими. Перший — «режим робота». У ньому робот перебуває у вертикальному положенні, можна ходити, повертатися та брати щось руками.
Другий — «режим машини». Так, як у «Трансформерах». Робот може складатися і перетворюватися на подобу автомобіля. У такому стані робот може рухатися зі швидкістю до 10 км/год. Енергію робот отримує від електрики, проте автономність машини не розкривається. Вага винаходу становить 3,5 тонни.
Японці створили 4,5-метрового робота-трансформера
«Японія сильна в анімації, іграх, роботах та автомобілях, тому я подумав, що було б чудово, якби я зміг створити продукт, у якому поєдналися всі ці елементи. Я хотів створити щось, що б сказало: „Це Японія“», — каже Ре Йошида, виконавчий директор Tsubame Industries.
У планах стартапу створити 5 однакових роботів Archax, щоб продати їх фанатам кіберпанку. Вартість одного Archax оцінюється в $3 млн.
Представники Tsubame Industries сподіваються, що в майбутньому їх розробка стане в нагоді в космічних дослідженнях. Наприклад, можна було б створити схожого робота з герметичною капсулою, щоб астронавти могли мандрувати поверхнею планет.
За даними Independent, Tsubame Industries — японський стартап, який займається створенням екзоскілетів і костюмів «суперсолдат» для військових.
За матеріалами:
iLenta
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