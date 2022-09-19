Японці представили літаючий мотоцикл (відео) — Finance.ua
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Японці представили літаючий мотоцикл (відео)

Технології&Авто
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Японці представили літаючий мотоцикл (відео)
На автосалоні в Детройті цього тижня представили літаючий мотоцикл від японської компанії AERWINS Technologies. Про це повідомляє The Detroit News.
Ховербайк під назвою Xturismo здатний розвивати швидкість до 100 км/год та перевозити вантаж вагою до 100 кг. Одного заряду акумулятора вистачає на 40 хвилин безперервного польоту.
Вартість
За нинішніми оцінками, його вартість становить близько $777 тисяч. У майбутньому AERWINS Technologies сподівається налагодити серійне виробництво та знизити ціну апарату до $50 тисяч
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За матеріалами:
Finance.ua
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