Японці представили літаючий мотоцикл (відео) — Finance.ua

Японці представили літаючий мотоцикл (відео) Вчора 23:40 — Технології&Авто

На автосалоні в Детройті цього тижня представили літаючий мотоцикл від японської компанії AERWINS Technologies. Про це повідомляє The Detroit News.

Ховербайк під назвою Xturismo здатний розвивати швидкість до 100 км/год та перевозити вантаж вагою до 100 кг. Одного заряду акумулятора вистачає на 40 хвилин безперервного польоту.

Вартість

За нинішніми оцінками, його вартість становить близько $777 тисяч. У майбутньому AERWINS Technologies сподівається налагодити серійне виробництво та знизити ціну апарату до $50 тисяч

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