Японці назвали найкращі авто 2024 року (фото) — Finance.ua
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Японці назвали найкращі авто 2024 року (фото)

Технології&Авто
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Японці назвали найкращі авто 2024 року (фото)
Японці назвали найкращі авто 2024 року (фото)
Оголошено лауреатів премії Car of the Year Japan («Японський автомобіль року»). Переможців обрали з 31 авто-претендентів.
Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Краще авто року в Японії — мінівен Honda Freed. Журі оцінило просторий салон та гарну керованість авто. Сімейна модель набрала 220 балів у голосуванні та випередила кросовер Mazda CX-80 (196 балів) та новий Mini Cooper (172).
Honda Freed — краще авто року в Японії
Honda Freed — краще авто року в Японії

Рейтинг найкращих авто року в Японії:

  1. Honda Freed — 220 балів.
  2. Mazda CX-80 — 196 балів.
  3. Mini Cooper — 172 бали.
  4. Suzuki Fronx — 110 балів.
  5. Lexus LBX — 70 балів.
  6. Hyundai Ioniq 5 N — 52 бали.
  7. Toyota Land Cruiser Prado 250 — 44 бали.
  8. BYD Seal — 32 бали.
  9. Volvo EX30 — 30 балів.
  10. Mitsubishi L200 — 18 балів.
Крім того, оголосили переможців у кількох номінаціях. Кращим імпортним авто став Mini Cooper, найтехнологічнішою моделлю назвали водневу Honda CR-V e: FCEV, а нагороду за дизайн отримав пікап Mitsubishi L200.
Mini Cooper визнали кращим іноземним авто
Mini Cooper визнали кращим іноземним авто
Премія Car of the Year Japan існує з 1980 року: кращі авто року визначає голосуванням журі з японських автожурналістів. Торік переможцем став гібрид Toyota Prius.
За матеріалами:
Фокус
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