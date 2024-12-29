Японці назвали найкращі авто 2024 року (фото) — Finance.ua

Японці назвали найкращі авто 2024 року (фото) Сьогодні 23:43 — Технології&Авто

Японці назвали найкращі авто 2024 року (фото)

Оголошено лауреатів премії Car of the Year Japan («Японський автомобіль року»). Переможців обрали з 31 авто-претендентів.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Краще авто року в Японії — мінівен Honda Freed. Журі оцінило просторий салон та гарну керованість авто. Сімейна модель набрала 220 балів у голосуванні та випередила кросовер Mazda CX-80 (196 балів) та новий Mini Cooper (172).

Honda Freed — краще авто року в Японії

Рейтинг найкращих авто року в Японії:

Honda Freed — 220 балів. Mazda CX-80 — 196 балів. Mini Cooper — 172 бали. Suzuki Fronx — 110 балів. Lexus LBX — 70 балів. Hyundai Ioniq 5 N — 52 бали. Toyota Land Cruiser Prado 250 — 44 бали. BYD Seal — 32 бали. Volvo EX30 — 30 балів. Mitsubishi L200 — 18 балів.

Крім того, оголосили переможців у кількох номінаціях. Кращим імпортним авто став Mini Cooper, найтехнологічнішою моделлю назвали водневу Honda CR-V e: FCEV, а нагороду за дизайн отримав пікап Mitsubishi L200.

Mini Cooper визнали кращим іноземним авто

Премія Car of the Year Japan існує з 1980 року: кращі авто року визначає голосуванням журі з японських автожурналістів. Торік переможцем став гібрид Toyota Prius.

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