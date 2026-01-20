0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Янукович отримав ще один вирок до 15 років тюрми

146
Суд ухвалив ще один вирок для експрезидента України Віктора Януковича. Його визнано винним у заволодінні землею лісового фонду у Сухолуччі Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

За що судили

Як зазначається, вирок Януковичу оголосила колегія суддів ВАКС 20 січня 2026 року.
За вироком суду, експрезидента визнано винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та вартістю понад 22 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).
Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати державні та адміністративні посади строком на три роки та конфіскацію усього належного майна.
Спільника колишнього президента визнано винуватим у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України), проте суд звільнив його від покарання через закінчення строків притягнення до відповідальності.
Вирок набирає законної сили через 30 днів, якщо його не буде оскаржено в апеляції.

Передумови

Як повідомляють у САП, у 2007 році колишній Президент, будучи на той момент прем’єр-міністром, ініціював рішення, що призвели до вибуття із державної власності земельної ділянки Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства.
Для реалізації схеми спільники експрезидента залучали наближених осіб, які зверталися до Київської ОДА із заявами про виділення ділянок до 1 га та зміну їх цільового призначення. Це дозволяло безперешкодно передавати землю фірмі, підконтрольній колишньому Президенту.
У 2009−2011 роках на цій ділянці збудовано готельно-ресторанний комплекс, який експрезидент використовував для особистих потреб.

Розслідування

Розслідування фактів розпочато у 2014 році. Спершу справу вів Департамент спецрозслідувань ГПУ, а пізніше її передано до САП та НАБУ. Оскільки всі обвинувачені перебувають у розшуку, судовий процес проводився in absentia.

Справи Януковича

Нагадаємо, після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році правоохоронні органи порушили проти нього близько десяти кримінальних справ.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems