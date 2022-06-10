Ямайка визнала свій криптовалютний долар засобом платежу — Finance.ua
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Ямайка визнала свій криптовалютний долар засобом платежу

Вчора 22:09Фінтех і Картки
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Ямайка визнала свій криптовалютний долар засобом платежуЯмайка визнала свій криптовалютний долар засобом платежу
Центральний банк Ямайки офіційно визнав цифрову валюту Jam-Dex (CBDC) законним платіжним засобом. Відтепер Ямайка — перша країна у світі, яка легалізувала CBDC на законодавчому рівні.
Як повідомили у сенаті Ямайки, криптовалюту Jam-Dex буде запущено в обіг вже цього місяця. Влада пішла на такий крок для підтримки економіки країни, створивши альтернативу фіатній готівці.
«Цифрова ямайська валюта пропонує більш безпечну та зручну альтернативу фізичним банкнотам і монетам, CBDC можна використовувати без банківського рахунку», — розповів журналістам голова Центрального банку Річард Байлз.
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Згідно з проектом CBDC Atlantic Council, наразі існує 105 країн, які досліджують або розробляють CBDC. Нігерія, Багамські острови та кілька острівних держав Карибського басейну фактично запустили CBDC, але Ямайка стала першою країною, яка легалізувала цифрову валюту.
Ідея визнання криптовалюти на законодавчому рівні користується популярністю серед мешканців різних країн. Так за результатами нещодавнього дослідження британської газети The Economist, 37% опитаних очікують визнання біткоїна або іншої криптовалюти законним платіжним засобом.

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За матеріалами: noworries
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