Який вигляд має 200-Мп камера на смартфоні Xiaomi — Finance.ua

Який вигляд має 200-Мп камера на смартфоні Xiaomi Вчора 02:00 — Фондовий ринок

Чутки про те, що Xiaomi випустить смартфон із 200-мегапіксельною камерою, ходять із липня минулого року. Тепер у мережі нарешті опублікували його фотографію.

На знімку видно блок камери, дуже схожий на Redmi K50 Ultra. Поруч із датчиками написано «200 MP». Джерело стверджує, що на фотографії зображено телефон під назвою Xiaomi 12T Pro.

Redmi K50 Ultra був раніше анонсований у Китаї. Швидше за все, він буде перезапущений на глобальному ринку як Xiaomi 12T Pro. Якщо компанія вирішить оновити лише камеру, але збереже решту характеристик, то можна очікувати в основі смартфона процесор Snapdragon 8+ Gen 1.

Portaltele За матеріалами:

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