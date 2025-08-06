Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та бізнес-центр «Європа» — Finance.ua

Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та бізнес-центр «Європа» Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та бізнес-центр «Європа»

Державний Ощадбанк виставив на продаж через відкритий майданчик OpenMarket (ДП «СЕТАМ») готель Ramada Encore та бізнес-центр «Європа» за процедурою фінансового лізингу.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Початкова вартість — понад 797 млн грн.

Зазначається, що на умовах фінансового лізингу на аукціон виставлено адміністративно-готельний комплекс загальною площею 39,59 тис. кв. м із дворівневою автостоянкою на 17,5 тис. кв. м.

До складу об’єкта входить 22-поверховий чотиризірковий готель Ramada Encore та бізнес-центр «Європа».

Готель налічує 332 номери та 58 апартаментів, до його інфраструктури входять конференц-центр на понад 4 тис. кв. м із 20 конференц-залами, дворівневий паркінг, фітнес-центри та ресторани.

Нерухомість розташована у Києві на Столичному шосе, 103 — на перетині трьох великих автомагістралей у напрямку Обухова та Конча-Заспи.

Переможця торгів визначать за найвищою ціновою пропозицією щодо суми першого лізингового платежу, яку учасники подаватимуть під час торгів. Крок підвищення — 1 млн грн.

Строк фінансового лізингу становить 10 років (120 місяців), з графіком внесення наступних платежів, визначеним у документації лоту.

Винагорода лізингодавцю — 8,59% річних, нараховується на залишок заборгованості. Для участі в аукціоні необхідно внести гарантійний платіж у розмірі 10 млн грн.

Економічна Правда За матеріалами:

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