Який вигляд матиме новий Mercedes-Benz CLA 3 (фото) — Finance.ua
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Який вигляд матиме новий Mercedes-Benz CLA 3 (фото)

Технології&Авто
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Який вигляд матиме новий Mercedes-Benz CLA 3 (фото)
Який вигляд матиме новий Mercedes-Benz CLA 3 (фото), Фото: Mercedes
Новий Mercedes CLA 3 покоління повністю розсекретять у 2025 році. До прем’єри виробник показав свій найдоступніший електричний седан на нових фото.
Про це повідомляє Motor1.
Седан Mercedes-Benz CLA 2026 модельного року показали із повністю готовим кузовом. Хоча спереду та ззаду ще є маскування, яке приховує деталі дизайну.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Проте ми можемо побачити великі відкриті ділянки. Помітно, що бічну лінію скління виконали у стилі величезного електромобіля Mercedes EQS.
Новий Mercedes-Benz CLA 3 покоління отримає широку гаму силових установок. Базовий варіант отримає 1,5-літровий двигун Geely потужністю 136 к.с.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
А в модифікації EV Mercedes CLA стане найдоступнішим електрокаром бренду.
Завдяки використанню сучасної модульної архітектури Mercedes Modular Architecture (MMA), наступний CLA вперше отримає повністю електричну силову установку (270−380 к.с.).
У топовій модифікації з батарейним блоком ємністю 85 кВт*г очікується запас ходу 750 км.
За матеріалами:
Обозреватель
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