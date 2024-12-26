Який вигляд матиме новий Mercedes-Benz CLA 3 (фото) — Finance.ua

Який вигляд матиме новий Mercedes-Benz CLA 3 (фото) Сьогодні 04:23 — Технології&Авто

Який вигляд матиме новий Mercedes-Benz CLA 3 (фото), Фото: Mercedes

Новий Mercedes CLA 3 покоління повністю розсекретять у 2025 році. До прем’єри виробник показав свій найдоступніший електричний седан на нових фото.

Про це повідомляє Motor1.

Седан Mercedes-Benz CLA 2026 модельного року показали із повністю готовим кузовом. Хоча спереду та ззаду ще є маскування, яке приховує деталі дизайну.

Фото: Mercedes

Проте ми можемо побачити великі відкриті ділянки. Помітно, що бічну лінію скління виконали у стилі величезного електромобіля Mercedes EQS.

Новий Mercedes-Benz CLA 3 покоління отримає широку гаму силових установок. Базовий варіант отримає 1,5-літровий двигун Geely потужністю 136 к.с.

Фото: Mercedes

А в модифікації EV Mercedes CLA стане найдоступнішим електрокаром бренду.

Завдяки використанню сучасної модульної архітектури Mercedes Modular Architecture (MMA), наступний CLA вперше отримає повністю електричну силову установку (270−380 к.с.).

У топовій модифікації з батарейним блоком ємністю 85 кВт*г очікується запас ходу 750 км.

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