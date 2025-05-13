Який штраф передбачено за відсутність автоцивілки — Finance.ua

Який штраф передбачено за відсутність автоцивілки Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Який штраф передбачено за відсутність автоцивілки

Без чинного поліса автоцивілки ви не маєте права керувати транспортним засобом. У разі перевірки поліцією або ДТП — відсутність автоцивілки може призвести до серйозних наслідків.

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Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, водіння транспортного засобу без чинного поліса ОСЦПВ карається штрафом.

Наразі розмір штрафів такий:

850 гривень — за перше порушення. Якщо сплатити штраф протягом 14 днів, його сума зменшується на 50% і становить 425 гривень.

1700 гривень — за повторне порушення, вчинене протягом року. Крім того, за прострочений страховий поліс також передбачено штраф у розмірі 850 гривень.

Їздити без автоцивілки не варто не лише через штрафи, а й через те, що у разі участі у ДТП за відсутності поліса, водію-винуватцю доведеться покривати збитки потерпілим своїм коштом. Якщо збитки не відшкодовано добровільно, потерпілий має право звернутися до суду, що може призвести до додаткових фінансових витрат, штрафів і навіть арешту майна.

Страховий поліс ОСЦПВ оформлюється відразу після реєстрації авто. У разі, якщо поліція зупинить транспортний засіб, наявність страхового поліса буде перевірена на рівні з іншими документами.

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