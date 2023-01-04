Який штраф передбачено за ДТП — Finance.ua

Який штраф передбачено за ДТП Сьогодні 06:08 — Технології&Авто

Якщо водії транспортних засобів, які потрапили у ДТП, відмовляються від складення європротоколу, доводиться викликати поліцію. У такому випадку винний водій отримає адміністративний штраф.

Найчастіше при ДТП, якщо зіткнення транспортних засобів нікому не завдало тілесних пошкоджень (середньої тяжкості або тяжких) і водії не складають європротокол, передбачена адміністративна відповідальність (ст.124 КУпАП).

Якщо учасники дорожнього руху порушили правила, що спричинило ДТП, то накладається штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 грн. Як альтернатива штрафу — позбавлення права керування транспортом від пів року до року.

Поліція на місці скоєння фіксує обставини, складає схему ДТП, опитує свідків, учасників ДТП, пише протоколи. Рішення про те, чи винна особа, приймає та виносить суд.

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На схемі при цьому зображують об’єкти:

дорогу, де сталася ДТП;

номери транспортних засобів, інформацію про те, як вони були розміщені під час ДТП;

сліди гальмового шляху.

Що потрібно робити після ДТП

Ознайомитись зі схемою ДТП. Перевірити усю інформацію записану поліцейським.

Перевірити інші дані, які можуть мати велике значення для справи.

Якщо учасників ДТП було більше двох, то слід вимагати у працівника поліції, щоб він склав протокол про всіх учасників.

Графу, де водій ставить підпис (особливо стосовно копій протоколу та прав), не зайвим буде перечитати кілька разів. Це потрібно для того, аби переконатися у правильності написання всіх фактів.

Зазвичай протокол складають у двох екземплярах. Один з них водій залишає собі. Якщо копію протоколу поліцейський не віддає, варто зробити фото протоколу.

Про час суду водій дізнається у повістці або смс-повідомленні.

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