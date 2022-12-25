Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари

Технології&Авто
9
Заміна ламп на ксенонові, безумовно, покращує видимість кермувальнику, але такі фари можуть сліпити зустрічних водіїв, створюючи аварійну ситуацію на дорозі.
Згідно ПДР, якщо конструкцією автомобіля не передбачені ксенонові лампи, самостійно змінювати їх тип заборонено. Також забороняється використання ксенонових ламп без автоматичного коректора кута нахилу та пристроїв для очищення фар.
Таким чином, автовласників, які самостійно встановили ксенон з порушенням вимог технічної документації, можуть притягнути до відповідальності.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 122 КУпАП використання фар з порушенням вимог відповідних стандартів спричиняє штраф у розмірі 510 грн. Відповідно до ч. 1 ст. 121 КУпАП, за керування водієм транспортним засобом, переобладнаним з порушенням відповідних правил, норм та стандартів, якщо порушення вчинено вперше, передбачено штраф у розмірі 340 грн.
Якщо протягом року правоохоронці зафіксували порушення повторно, водій може бути позбавлений права керування на строк від 3 до 6 місяців.
Також поліцейські можуть тимчасово затримати автомобіль шляхом блокування до усунення несправностей або доставлення на штрафмайданчик
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.