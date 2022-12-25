Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари — Finance.ua

Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари Сьогодні 05:50 — Технології&Авто

Заміна ламп на ксенонові, безумовно, покращує видимість кермувальнику, але такі фари можуть сліпити зустрічних водіїв, створюючи аварійну ситуацію на дорозі.

Згідно ПДР, якщо конструкцією автомобіля не передбачені ксенонові лампи, самостійно змінювати їх тип заборонено. Також забороняється використання ксенонових ламп без автоматичного коректора кута нахилу та пристроїв для очищення фар.

Таким чином, автовласників, які самостійно встановили ксенон з порушенням вимог технічної документації, можуть притягнути до відповідальності.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 122 КУпАП використання фар з порушенням вимог відповідних стандартів спричиняє штраф у розмірі 510 грн. Відповідно до ч. 1 ст. 121 КУпАП, за керування водієм транспортним засобом, переобладнаним з порушенням відповідних правил, норм та стандартів, якщо порушення вчинено вперше, передбачено штраф у розмірі 340 грн.

Якщо протягом року правоохоронці зафіксували порушення повторно, водій може бути позбавлений права керування на строк від 3 до 6 місяців.

Також поліцейські можуть тимчасово затримати автомобіль шляхом блокування до усунення несправностей або доставлення на штрафмайданчик

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